شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعة فرنسية تهتف لمصر فى ملعب أرينا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

هتفت إحدى المتطوعات الفرنسيات، لمصر أمام ملعب أرينا الذى يستضيف منافسات رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في باريس 2024.

وقالت المتطوعة في تصريحات خاصة بعد هتافها لمصر أمام ملعب أرينا: "إنها فرنسية وتعشق مصر".

وتستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم الأربعاء فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، حيث يبدأ منتخب رفع الاثقال منافساته اليوم.

تبدأ ايناس الجبالى لاعبة منتخب رفع الاثقال منافساتها فى وزن 41 كجم، وتقام المنافسات فى الثانية عشر والنصف ظهرا، كما يخوض طه عبد المجيد لاعب المنتخب منافسات وزن 54 كجم فى السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

تعد ايناس الجبالى اول لاعبة فى التاريخ من قصار القامة تشارك فى البارالمبياد ، وتأتى مشاركة ايناس الجبالى برياضة رفع الأثقال

ونجحت ايناس الجبالى فى التأهل إلى بارالمبياد باريس بعد الفوز ببطولة كأس العالم التى أقيمت بالمكسيك

وكشفت اللاعبة عن استعدادها لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس، وقالت الجبالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها سوف تقوم بإسعاد الجماهير المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، قائلة: "إن شاء الله هنفرح المصريين في البطولة، وفى انتظار دعمكم ودعواتكم".