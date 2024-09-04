شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يشعلون الصراع بين الأندية فى الانتقالات الصيفية.. أوجولا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأندية المصرية فى البحث عن تدعيم صفوفها بأفضل الصفقات من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل 2024 /2025، وبرز أكثر من لاعب خطف الأنظار فى الموسم الماضى.

وهناك 3 لاعبين فى الانتقالات الحالية يتصارع عليهم أكثر من نادٍ للظفر بخدماتهم، نستعرضهم فى التقرير التالى..

صديق أوجولا



أشعل النيجيرى صديق أوجولا جناح نادى سيراميكا، الصراع بين الزمالك وبيراميدز للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن بيراميدز اقترب كثيرا من الفوز بالصفقة بعدما تقدم بعرض رسمى ووصل لاتفاق مع سيراميكا وجارى الاتفاق على باقى بنود الصفقة.



وخطف صديق أوجولا الأنظار بعد تألقه الواضح وأصبح من أهم اللاعبين في الدورى هذا الموسم، بعدما ساهم 23 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة مع سيراميكا، حيث سجل 12 هدفا وصنع 11 هدفا، ليواصل مسيرة التألق الذى بدأها في صفوف سموحة في الموسم الماضى.

ويعد أوجولا ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الماضى بـ7 أهداف خلف محمد الشيبي، كما يأتي في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

مصطفى زيكو

يعد مصطفى زيكو مهاجم نادى زد، ثانى اللاعبين المطلوبين فى أكثر من نادٍ، حيث يضع الأهلى وبيراميدز اللاعب على قائمة اهتماماتهم للظفر بخدماته فى الانتقالات الحالية.

نجح مصطفى زيكو فى المساهمة فى 15 هدفا فى 39 مباراة خاضها هذا الموسم، بعدما سجل 13 هدفا وصنع هدفين على الرغم من مشاركته كجناح وليس مهاجما، وقاد فريقه لاحتلال المركز السابع فى أول سنة دورى كما وصل إلى نهائى كأس مصر قبل أن يخسر اللقب لحساب بيراميدز.

محمد بيومى

تلقى محمد بيومى لاعب وسط النادى الإسماعيلى، 3 عروض للرحيل عن الدراويش فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد المستوى المميز الذى ظهر به فى الموسم الماضى.

ويتنافس كل من المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى وزد على الظفر بخدمات اللاعب لتدعيم صفوفهم، الذى ينتهى تعاقده مع الإسماعيلى بنهاية الموسم المقبل.

وينتظر الإسماعيلى العروض الرسمية من الأندية الثلاثة من أجل عرض الأمر على إيهاب جلال من أجل اتخاذ القرار سواء بالبيع أو الإبقاء على اللاعب فى الموسم المقبل.