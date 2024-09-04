شكرا لقرائتكم خبر عن فريق يد الزمالك يصل الإسكندرية استعدادا لمعسكره المغلق والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى الإسكندرية ،إستعدادا للدخول فى معسكره المغلق للإعداد للموسم المحلى الجديد و بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر بالعاصمة الادارية الجديدة .

ومن المقرر أن يخوض فريق يد الزمالك وديتين فى معسكر الاسكندرية أحدهم مع سموحة و الثانية مع البنك الأهلي .

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على منتخب الشباب مواليد 2004 بنتيجة 32-27 وديا مؤخرا استعدادا لكأس العالم للأندية المقرر انطلاقه 27 سبتمبر .

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد جدول المنافسات، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى سيدنى الاسترالى يوم 27 سبتمبر المقبل بينما يواجه الزمالك نظيره تاوباتى البرازيلى فى نفس اليوم.

فيما يلتقي الأهلى مع برشلونة الاسبانى والزمالك مع فيزبريم المجرى يوم 29 سبتمبر فى الجولة الثانية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة، بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب توباتى البرازيلى وفيزبريم المجرى.

وشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء.

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى: فيزبريم المجرى وتوباتى البرازيلى والزمالك

المجموعة الثانية: جامعة سيدنى ، برشلونة، والأهلى .

المجموعة الثالثة: كاليفورنيا الأمريكى وماجديبورج الألمانى والخليج السعودى .

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.