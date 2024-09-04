شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يشيد بلاعبي الزمالك في الوديات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أشاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق بعد التركيز والمستوي الجيد الذي ظهروا عليه في وديتى سبورتنج والشعلة السعودي.

وطالب جوميز لاعبي الزمالك بالاستمرارية والتركيز علي نفس المستوى، مطالبهم بعدم التهاون في الفترة المقبلة التي تتطلب من الجميع بذل أقصى جهد.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفني جوزيه جوميز بالتكاتف لتخطي المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق مقبل علي بطولتين مهمتين وهما السوبر الأفريقي أمام الأهلي والسوبر الرباعي المصري.

وكان الزمالك فاز علي سبورتنج والشعلة السعودي بذات النتيجة 3-0.

ويستعد فريق الزمالك بكل قوة من أجل مواجهة الشرطة الكينى فى دور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجارى 2024-2025، والتى ستكون بداية مشوار الأبيض هذا الموسم.

ويخوض الزمالك بقيادة البرتغالى جوزية جوميز، أولى مبارياته هذا الموسم مع الشرطة الكينى خارج الديار فى إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، المقرر لها 14 سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.