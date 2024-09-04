شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي: صلاح والابتسامة علامة تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر فيس بوك صورة للنجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في تدريب المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وعنونت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر الصورة باللغة الإنجليزية قائلة "Mo and smile = trademark" بمعنى "صلاح والابتسامة هما العلامة التجارية".

يخوض منتخب مصر الأول تدريبه الرئيسي اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نظيره الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويواصل المنتخب تدريباته تحت قيادة حسام حسن في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء بعد غد الجمعة المقبل 6 سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي، لتقام يوم 6 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتنطلق مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامة فيصل.