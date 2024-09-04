شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب البارالمبية للتنس على الكراسي المتحرّكة.. تعرف على قوانين اللعبة وأشهر البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دورة الألعاب البارالمبية 2024 المقامة باريس حاليا منافسات لعبة تنس الكراسي المتحركة، حيث تعد واحدة من اللعبات التي تشهد اهتمامًا كبيرًا.

الألعاب البارالمبية للتنس على الكراسي المتحرّكة

وتمكنت بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة من تصدر محركات البحث على جوجل، في الساعات الماضية، بعدما خصصت شركة جوجل العالمية، تصميمًا رمزيًا عبر محرك البحث، من أجل الاحتفاء بهذه الرياضة المهمة التي تشارك في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، كونها واحدة من الرياضات المهمة للغاية والتي تشهد تنافسًا قويًا بين الرياضيين المشاركين في الدورة.

وتأتى قوانين تنس الكراسي المتحركة كالتالى :

وبالنظر إلى بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، فهي واحدة من أبرز وأهم الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الرياضيين أصحاب الإعاقة، إذ تتشابه هذه اللعبة في قواعدها مع التنس التقليدي الذي يمارسه الأصحاء، باختلاف بعض التعديلات التي تناسب مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يمارسون هذه اللعبة المثيرة في تنافسها.

ومن بين أبرز هذه التعديلات في بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، هي السماح للكرة بالارتداد مرتين قبل إعادتها، إذ يمكن أن يحدث الارتداد الأول داخل الملعب، بينما مسموحًا للارتداد الثاني خارج الخطوط، وتمنح هذه التعديلات اللاعبين وقتًا إضافيًا للتنقل والوصول إلى الكرة نظرًا للتحرك من خلال الكراسي على عكس الأصحاء.

وتحتاج بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، إلى مهارات خاصة وتكتيكات استثنائية يتمتع بها ممارسي هذه اللعبة، إذ يتطلب من اللاعبين المشاركين التحرك بالكراسي بيد واحدة بينما اليد الأخرى تحمل المضرب، وهو يحتاج لمهارات كبيرة فضلًا عن قوة اللياقة البدنية والقدرة على التحمل، فضلًا عن رد الفعل السريع خلال المباراة.

كما أن بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، تحتاج من ممارسيها القدرة على التخطيط الاستراتيجي، إذ تستخدك في هذه الرياضة كراسي متحركة يتم تصميمها خصيصًا للاعبين على أن تتميز بخفة الوزن وبزاوية ميل تسمح بالاستدارة السريعة والتوقف الفوري أيضًا في أثناء التحرك وقت المباراة، مما يسهم في تنفيذ الحركات بدقة وفعالية.

وشهدت بطولات قوية لتنس الكراسي المتحركة

ويُعد المشاركون في بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، هم الذين يشاركون أيضًا في عدد من البطولات العالمية القوية، منها بطولات الجراند سلام مثل ويمبلدون وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة، وكذلك فرنسا المفتوحة، إذ توفر هذه البطولات فرصة حقيقية للتنافس بين اللاعبين على أعلى مستوى وإعدادهم قبل كل دورة من الدورات البارالمبية التي تقام كل 4 سنوات.

وتمنح البطولات العالمية، المشاركون في بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، فرصة حقيقية للمنافسة على أعلى المستويات مع أفضل لاعبي التنس في العالم، فضلًا عن تنظيم بطولات خاصة لهم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة المضرب على الكراسي، وهو ما يؤكد حالة التطوير والجهود المبذولة من أجل تطوير ودعم البارالمبيين على المستوى الدولي.

وفي منافسات بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، نجح كل من جوردون ريد وألفي هويت من التأهل إلى نصف نهائي منافسات الفردي للرجال في باريس 2024، بعدما استطاع الثنائي السالف ذكرهما تحقيق انتصارات صعبة أمام منافسين عالميين الثنائي الياباني دايسوكي أراي وتاكويا ميكي، على الترتيب، في مباراتين كان عنوانهما الندية والإثارة.

ويُعد ألفي هويت، هو المصنف الأول عالميًا، إذ حقق خلال منافسات بارالمبياد تنس الكراسي ال

متحركة، فوزًا مثيرًا على الياباني أراي بنتيجة 7-5 و6-2 في مباراة اتسمت بالتوتر والإثارة، بينما فاز ريد على ميكي بنتيجة 6-1 و6-1، ليحقق أول انتصار له في البطولة ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم ضد المصنف التاسع.

وتشهد الدورة الـ17 من منافسات الألعاب البارالمبية الصيفية في باريس، بمشاركة 4463 رياضيًا من ذوي الهمم، منافسات قوية في بارالمبياد تنس الكراسي المتحركة، إذ بدأت الدورة 28 أغسطس وستستمر حتى 8 سبتمبر، وتذاع عبر قناة اللجنة البارالمبية الدولية على «يوتيوب»، بينما قناة أبوظبي الرياضية تبث بعض الفعاليات على شاشتها الفضائية وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.