شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عبد الحميد الصابيرى المرشح للانضمام لأحد الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت إحدى الأندية المصرية في مفاوضات مع المغربى عبد الحميد الصابيرى لاعب فيورنتينا الإيطالى من أجل استقطابه خلاله الميركاتو الصيفى الحالي بعد الأنباء التي خرجت من إدارة ناديه تؤكد رغبتها في الإستغناء عن اللاعب.

كان الصابيرى قد تمت إعارته إلى الفيحاء السعودى خلال الموسم المنقضى وخاض 19 مباراة أحرز 5 أهداف وصنع 7 أهداف.

وأثار الصحفي الإيطالي، دي مارزيو، جدلا واسعا في الأوساط الكروية المصرية بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" سعي نادي فيورنتينا إلى التفريد في صابيري لأحد أندية الدوري المصري.

ورد اللاعب عبد الحميد صابيري على تصريحات الصحفي الإيطالي عبر موقع التواصل الاجتماعي "X"، ساخرًا من حديثه بشأن وجود مفاوضات مع فريق مصري.

ورد النجم المغربي على تقارير جيانلوكا دي مارزيو بتعليق من حسابه على منصة "إكس" على منشور دي مارزيو بالقول: "الشيء الجيد أنك تعرف أكثر مني" كما وضع رمزا تعبيريا ضاحكا، في إشارة إلى نفيه من الأساس تلك الأخبار وسخريته منها.