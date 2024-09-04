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جائزة فرانس فوتبول .. ويليامز حارس صن داونز مرشحًا للأفضل في العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ، عن المرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم “جائزة ياشين” عن عام 2024 ، والتي شهدت للمرة الأولى تواجد حارس من القارة الأفريقية بعد ترشيح ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.
 


وضمت قائمة الحراس المرشحين كل من ..
1- ديوجو كوستا (بورتو).
2- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).
3- جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند).
4- أندري لونين ().
5- مايك ماينان (ميلان).
6- جيورجي ماماردشفيلي (فالنسيا).
7- إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).
8- أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).
9- يان سومر (إنتر ميلان).
10- رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز).

ومن المقرر أن تقام فعاليات حفل الاختيار 28 من شهر أكتوبر المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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