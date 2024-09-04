جائزة فرانس فوتبول .. ويليامز حارس صن داونز مرشحًا للأفضل في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ، عن المرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم “جائزة ياشين” عن عام 2024 ، والتي شهدت للمرة الأولى تواجد حارس من القارة الأفريقية بعد ترشيح ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.





وضمت قائمة الحراس المرشحين كل من ..

1- ديوجو كوستا (بورتو).

2- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

3- جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند).

4- أندري لونين (ريال مدريد).

5- مايك ماينان (ميلان).

6- جيورجي ماماردشفيلي (فالنسيا).

7- إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

8- أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).

9- يان سومر (إنتر ميلان).

10- رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز).

ومن المقرر أن تقام فعاليات حفل الاختيار 28 من شهر أكتوبر المقبل.