المقاولون العرب يكرم حسن الشامي قبل خطوته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت إدارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمد مكي على إقامة حفل تكريم لحسن الشامي مدرب الفريق بعد موافقة النادي على انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق السكة الحديد.



يأتي هذا بعد ترحيب المقاولون العرب إدارة وجهاز فني بطلب حسن الشامي والموافقة على خطوته الجديدة.

وقال حسن الشامي إنه فخور بفترة تواجده في نادي بتاريخ وعراقة المقاولون العرب والعمل تحت قيادة المهندس محمد عادل فتحي وأنه تعلم منه الكثير ومن المديرين الفنيين الكبار خلال فترة تواجده بالنادي موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيا لهم التوفيق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن حسن الشامي من المدربين والكوادر الواعدين وأدى عمله بإخلاص طوال فترة تواجده بالنادي متمنيا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وفي نفس الوقت وجه الكابتن محمد مكي الشكر لمدرب الفريق والروح التي أبداها متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.