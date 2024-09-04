ممر شرفي من لاعبي منتخب مصر لأبطال اوليمبياد باريس "صور"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المقام على إستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة الرأس الأخضر في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل ٦ سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، والمقرر إقامتها بالمغرب.

وعلي هامش المران، نظم لاعبي المنتخب الوطني ممر شرفي لأبطال أولمبياد باريس وهم أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبه الميدالية الفضية في رفع الأثقال، محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في سلاح السيف، ومحمد جبر صاحب المركز الرابع في المصارعة، محمد حمزه صاحب المركز الخامس في سلاح الشيش.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير للجهاز الفني للمنتخب الوطني وجميع اللاعبين، والثقة في تقديم عرض قوي من اللاعبين لعبور هذه المواجهة في مستهل التصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا التي يتربع على عرشها المنتخب الوطني بـ 7 ألقاب، سعياً من الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات للمنتخب الوطني في مختلف البطولات التي يشارك بها، وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم وكافة المنتخبات، معرباً عن ثقته الكبيرة في هذا الجيل للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتطلعه إلى التأهل وحصد لقب البطولة في ظل مؤازرة الجماهير المصرية، ومن ثم العودة إلى منصات التتويج لتحقيق اللقب الغائب منذ 2010 بأنجولا.

ووجه وزير الرياضة دعوته للجماهير المصرية كافة بمختلف الانتماءات لحضور مباراة الجمعة المقبلة أمام منتخب الرأس الأخضر، مؤكدًا توفير المناخ المناسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن ودعمه منذ تولية مسئولية تدريب المنتخب.

واطلع الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة استعدادات منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، والتزام اللاعبين بالبرنامج الفني الذي وضعه الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

ومن جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن شكرهم وتقديرهم للدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووعدوا ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

يذكر أن منتخب الفراعنة يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم كلاً من الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.

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