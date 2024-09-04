فرانس فوتبول .. إعلان المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ، أسماء المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم عن العام 2024.





وضمت قائمة المدربين المرشحين كل من ..

الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) رفقة مواطنهجيان بييرو جاسبريني (أتالانتا).

كما شهدت القائمة تواجد مع الثلاثي الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني ، رفقة لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا ، وليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر إقامة الحفل ، بالعاصمة الفرنسية باريس ، مساء يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل.