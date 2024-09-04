مصدر يكشف للأهلي تفاصيل رحيل ثنائي فريق الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قرر النادي الأهلي رحيل ثنائي فريق مواليد 2003، إسلام عبد الله وأحمد أشرف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن الثنائي حصلا على الاستغناء الخاص بهما، بعد عقد جلسة مع سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول بالنادي والقائم بأعمال مدير الكرة".

واستغنى النادي الأهلي، عن عدد من اللاعبين الشباب مواليد 2003 خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد إلغاء المسابقة وقرار اتحاد الكرة بقيد 5 لاعبين فقط من مواليد 2003 بالنادي.

أقرأ أيضاً:

الطبيب ينتظر للثامنة مساء.. تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

وصول البطاقة الدولية لـ صفقة الزمالك الجديدة

مصدر لمصراوي: "عبد المنعم لن ينضم للمنتخب.. وهذا موقف الجهاز الفني"