أول تعليق من لاعب الأهلي بعد الرحيل عن صفوف الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد طعيمة لاعب فريق مواليد 2003 بالنادي الأهلي السابق، على رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال طعيمة في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم عقد جلسة مع الكابتن سامي قمصان، حصلت على الاستغناء بعد انتهاء الجلسة".

وأضاف: "أمتلك العديد من العروض، من أندية زد، سيراميكا، حرس الحدود والاتحاد السكندري، ولم أحدد موقفي حتى الآن".

وتابع: "كان لدي عروض من أندية في اليونان، بلجيكا، لكن الأولوية كانت استمراري في النادي الأهلي".

واختتم طعيمة تصريحاته: "حزين لرحيلي عن النادي الأهلي، ولكنني أحترم قرار مجلس إدارة النادي ولدي طموحات كبير أرغب في تحقيقها".

أقرأ أيضاً:

الطبيب ينتظر للثامنة مساء.. تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

وصول البطاقة الدولية لـ صفقة الزمالك الجديدة