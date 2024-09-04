أول تعليق من لاعب الأهلي بعد الرحيل عن صفوف الفريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:
علق أحمد طعيمة لاعب فريق مواليد 2003 بالنادي الأهلي السابق، على رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال طعيمة في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم عقد جلسة مع الكابتن سامي قمصان، حصلت على الاستغناء بعد انتهاء الجلسة".
وأضاف: "أمتلك العديد من العروض، من أندية زد، سيراميكا، حرس الحدود والاتحاد السكندري، ولم أحدد موقفي حتى الآن".
وتابع: "كان لدي عروض من أندية في اليونان، بلجيكا، لكن الأولوية كانت استمراري في النادي الأهلي".
واختتم طعيمة تصريحاته: "حزين لرحيلي عن النادي الأهلي، ولكنني أحترم قرار مجلس إدارة النادي ولدي طموحات كبير أرغب في تحقيقها".
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