لاعب الأهلي يكشف لمصراوي تفاصيل رحيله عن الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف إبراهيم عبد الحكيم لاعب فريق النادي الأهلي مواليد 2003، كواليس رحيله عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد الحكيم، في تصريحات خاصة: "حدث تواصل معي من جانب إدارة النادي الأهلي منذ أيام، من أجل عمل عقد ثلاثي مع الفريق الأول وبعد ذلك الخروج على سبيل الإعارة لأي نادي".

وأضاف: "بموجب العقد الثلاثي ده يقدر الأهلي يرجعني في أي وقت، مقابل سداد مبلغ مالي معين يتم الاتفاق عليه".

وتابع: "الأهلي يرغب في رحيلي إلى حرس الحدود وليس لدي مانع في هذا الأمر".

واختتم اللاعب تصريحاته: "بعيداً عن النادي الأهلي، أمتلك عرضين من سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ولكنهم يرغبون ذهابي بشكل حر".

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