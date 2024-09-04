الخليج 365 يكشف القصة الكاملة لتسريح فريق مواليد 2003 بالنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قرر الأهلي الاستغناء عن عدد من لاعبي، فريق مواليد 2003 بالنادي، وهو ما أثار دهشة عدد من اللاعبين، خاصة الذين شاركوا مع الفريق الأول في نهاية الموسم الماضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اتحاد الكرة قرر إلغاء منافسات دوري الجمهورية مواليد 2003، لذلك تم تقييم كامل لهذا الفريق".

وأضاف: "هذا الفريق شهد خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة خلال الفترة الماضية، ومنهم عبدالرحمن رشدان معاراً إلى مودرن سبورت ورأفت خليل إلى زد".

وتابع: "وفي إطار خطة النادي لتطوير وتنمية لاعبي هذا الفريق، وتم تصعيد الثنائي كريم الدبيس ومصطفى مخلوف إلى الفريق الأول".

وواصل المصدر: "عقب نهاية مسابقة الجمهورية لمواليد 2003، تم عقد جلسة مع لاعبي الفريق وابلاغهم، بإن الموعد النهائي لهم سيحدده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول".

وأكمل: "تم تحديد قائمة مختصرة من اللاعبين، من جانب السويسري مارسيل كولر وهم، مصطفى أبوالخير واحمد طعيمه واسلام عبدالله وسمير محمد، وتم توقيع عقود جديدة معهم، مع وجود اتفاق نهائي بأنه لن يتم تفعيلها إلا بقرار نهائي من السويسري مارسيل كولر".

وأردف: "عند عودة كولر إلى القاهرة، تم إجراء تقييم إلى اللاعبين مواليد 2003 الذين سيتم قيدهم مع الفريق الأول".

وأضاف: "قائمة الفريق يتواجد بها من الأساس ثلاثة لاعبين مواليد 2003، هم مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، بجانب عمر الساعي الذي تم التعاقد معه من الإسماعيلي، جرت مفاضلة ما بين الرباعي وتم الاستقرار علي مصطفى أبو الخير وسمير محمد للاستمرار مع الفريق، مع عدم تفعيل عقود كل من أحمد طعيمة وإسلام عبدالله".

واختتم المصدر تصريحاته: "تم إرسال خطابات إلى بعض اللاعبين، البعض الأخر سيتم خروجهم مجانًا مع وجود بنود في عقودهم، تسمح للأهلي بعودتهم مقابل مبلغ مالي معين".

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