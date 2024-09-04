الإسماعيلي يصدر بيانًا بخصوص الحالة الصحية لإيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نفى النادي الإسماعيلي الشائعات التي تداولت خلال الساعات الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني للدراويش، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وأصدر الدراويش بياناًَ هاماً بعد أنباء تدهور حالة إيهاب جلال الصحية، وجاء كالآتي:" نهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته".

وأضاف البيان:" أن الفريق الطبي المسؤول عن حالة الكابتن إيهاب، أكد أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدا، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج".

وأتم البيان :"نشدد على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة الكابتن إيهاب لسفره للخارج، من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذلك نهيب بجميع وسائل الإعلام، عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا".