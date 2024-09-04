"سيئة للغاية".. نوفيتيش يكشف لمصراوي تفاصيل مواجهته الأهلي مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

كشف الصربي داركو نوفيتش المدير الفني السابق لـ وفاق سطيف الجزائري والاتحاد المنستيري، كواليس مواجهته للأهلي بقيادتين مختلفتين بدوري أبطال أفريقيا.

وقال نوفيتش في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":"نعم، لقد خضت مواجهتين أمام الأهلي في الفترة الأخيرة، ولكن جاءت المباراتان في وقت صعب بالنسبة للأندية التي توليت تدريبها سواء مع وفاق سطيف حيث كانت هذه المباراة سيئة للغاية وكان مزاج اللاعبين منخفضًا لأسباب عديدة".

وأضاف :"أما المباراة الثانية خلال قيادتي لفريق الاتحاد المنستيري وكانت فترة ما قبل بداية الموسم الجديد، عندما يكون الفريق غير مكتملًا ولا تزال الإدارة تنهي الصفقات الجديدة".

وأتم حديثه قائلا:" أحترم كلا من مدربي الأهلي مارسيل كولر وبيستو موسيماني لأنهما أظهرا في تلك المباراتين شخصيتهما الحقيقة واحترامهما لفريقي".