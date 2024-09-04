الخليج 365 يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع مصطفى زيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة دخول المارد الأحمر في مفاوضات للتعاقد مع مصطفى زيكو لاعب فريق زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيكو من الأسماء التي تلقى قبول داخل النادي الأهلي، لكن لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية حتى الآن".

وكان الأهلى انهى التعاقد بشكل رسمي مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم يوسف أيمن من الدحيل القطري، يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، أشرف داري من بريست الفرنسي، بالإضافة إلى عمر الساعي من النادي الإسماعيلي.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر الممكنة استعداداً للمشاركة في مختلف البطولات خلال الموسم الجديد 2024-2025، أبرزها مونديال الأندية المقرر إقامته بنظامه الجديد، في صيف 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

أقرأ أيضاً:

الطبيب ينتظر للثامنة مساء.. تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

وصول البطاقة الدولية لـ صفقة الزمالك الجديدة

مصدر لمصراوي: "عبد المنعم لن ينضم للمنتخب.. وهذا موقف الجهاز الفني"