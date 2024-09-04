ممدوح عيد: هدفنا مواصلة المنافسة على البطولات وسعداء بدعم الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، عن تتويج فريقه بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية: "فخورون على التتويج ببطولة كأس مصر وهي البطولة الأعرق في مصر وسعداء على الدخول ضمن قائمة الأندية التي فازت بهذه البطولة".

وأضاف: "وصولنا لهذه البطولة في وقت قصير أمر ليس سهل

التتويج ببطولة يحمل علينا مسئولية وضرورة بذل جهد في الموسم الجديد".

وأتم: "لدينا هدف وهو مواصلة المنافسة على البطولات ودعم الجانب الإماراتي والاستثمار في مصر هو أمر مميز للغاية وسعداء بأننا أول نادي يستفيد من دعم الجانب الإماراتي".