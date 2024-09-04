أول تعليق من كارفخال على تواجده في قائمة الكرة الذهبية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم الدولي الإسباني داني كارفخال لاعب فريق ريال مدريد الإسباني على تواجده في قائمة الكرة الذهبية 2024 أفضل لاعب في العالم الممنوحة من مجلة فراس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وقال كارفخال في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام: " كحارس مرمى أو مدافع ، من الصعب جدًا الفوز بجائزة الكرة الذهبية، لكني سعيد بالتواجد في قائمة المرشحين الأولية، سنرى ماذا يحدث ".

وشهدت قائمة الكرة الذهبية لأول مرة منذ عام 2003، غياب الثنائي كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي أحدهما أو كلاهما عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية، كما شهدت غياب محمد صلاح لأول كرة منذ 2018.

قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية 2024:

" بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودري - هاري كين - توني كروس - كيليان مبابي - بوكايو ساكا - إيميليانو مارتينيز - جرانيت تشاكا - روبن دياز - فيديريكو فالفيردي - فيل فودين - إيرلينج هالاند - أرتيم دوفبيك - داني أولمو - لامين يامال - نيكو ويليامز - فلوريان فيرتز - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كول بالمر - هاكان تشالهان أوغلو - ويليام ساليبا - أديمولا لوكمان - أنطونيو روديجير - أليخاندور جريمالدو - داني كارفخال - ماتس هوملز - لاوتارو مارتينيز.

يعد الأسطورة ليونيل ميسي، هو أكثر لاعب في العالم تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، بفارق 3 مرات، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 جوائز البالون دور.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم الكرة الذهبية يوم 28 أكتوبر المقبل في فرنسا، في حضور كوكبة من أبرز النجوم والشخصيات الرياضية البارزة.