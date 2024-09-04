محمد صلاح يغيب عن قائمة الكرة الذهبية لأول مرة منذ 6 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة عن القائمة الأولية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024 والتي شهدت تواجد 30 لاعبًا في الدوريات الأوروبية الخمسة.

وضمت القائمة 30 لاعبًا وهم:

" بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودري - هاري كين - توني كروس - كيليان مبابي - بوكايو ساكا - إيميليانو مارتينيز - جرانيت تشاكا - روبن دياز - فيديريكو فالفيردي - فيل فودين - إيرلينج هالاند - أرتيم دوفبيك - داني أولمو - لامين يامال - نيكو ويليامز - فلوريان فيرتز - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كول بالمر - هاكان تشالهان أوغلو - ويليام ساليبا - أديمولا لوكمان - أنطونيو روديجير - أليخاندور جريمالدو - داني كارفخال - ماتس هوملز - لاوتارو مارتينيز.

وخلت القائمة من اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لأول مرة منذ عام 2018.

يعد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، هو أكثر لاعب في العالم توج بجائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، بفارق لـ3 جوائز، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 جوائز البالون دور.

ومن المقرر تسليم الجائزة، خلال إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر له يوم 28 أكتوبر المقبل في فرنسا.