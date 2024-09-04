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رونالدو و ميسي خارج قائمة الكرة الذهبية لأول مرة منذ 2003

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة مساء اليوم الأربعاء عن القائمة الأولية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 والتي شهدت غياب الثنائي و ليونيل .

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها الأسطورتان رونالدو و ميسي عن قائمة "البالون دور" منذ عام 2003، حيث القائمة على مدار الـ20 عامًا السابقة كانت تشهد تواجد الثنائي أو أحدهما على الأقل.

قائمة الكرة الذهبية 2024:

" بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودري - هاري كين - توني كروس - كيليان مبابي - بوكايو ساكا - إيميليانو مارتينيز - جرانيت تشاكا - روبن دياز - فيديريكو فالفيردي - فيل فودين - إيرلينج هالاند - أرتيم دوفبيك - داني أولمو - لامين يامال - نيكو ويليامز - فلوريان فيرتز - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كول بالمر - هاكان تشالهان أوغلو - ويليام ساليبا - أديمولا لوكمان - أنطونيو روديجير - أليخاندور جريمالدو - داني كارفخال - ماتس هوملز - لاوتارو مارتينيز.

يعد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، هو أكثر لاعب في العالم توج بجائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، بفارق لـ3 جوائز، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 جوائز البالون دور.

ومن المقرر تسليم الجائزة، خلال إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر له يوم 28 أكتوبر المقبل في فرنسا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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