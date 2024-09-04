سلة الزمالك يخسر امام الرياضي اللبناني في الودية الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أمام نظيره الرياضي اللبناني بطل دوري أبطال آسيا في المباراة الودية الثانية التي تجمع الفريقين في الدوحة.

وحسم الفريق اللبناني المباراة لصالحه بنتيجة 80-67 بفارق 13 نقطة بعد مباراة شهدت اثارة كبيرة بين الجانبين.

وأكد الرياضي اللبناني تفوقه على الزمالك بعدما حسم المباراة الودية الاولى بينهما لصالحه قبل عدة أيام.

ويواصل الزمالك إستعداداته بقيادة مديره الفني وائل بدر لخوض منافسات الموسم الجديد، بينما يستعد الرياضي بطل لبنان ودوري أبطال آسيا للمشاركة في مونديال أندية السلة.