"مفيش منك يا حب العمر".. مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوراً رومانسية لهم خلال استمتاعهم بإجازة الصيف على شاطئ البحر.

ووضعت سلمي كلمات أغنية القلوب أسرار لأنغام على صورهم:"القلوب أسرار حبيبي وسري أنت حضن لما بخاف بروح واتدارى فيه لأ مفيش منك يا حب العمر أنت عندي في العالم ده كله واللي فيه".

وكان الثنائي احتفل بزفافهم يوم 24 يوليو الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة.