"بوجود الصفقات الجديدة".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس الجاري، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ الفريق تدريباته بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل الدخول في بعض التدريبات الفنية والخططية بقيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وخاض لاعبو النادي الأهلي، فقرات بدنية متنوعة داخل صالة الجيم، قبل بداية المران.

وشهد المران تواجد اللاعبين الجدد، الذين انضموا إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني، يوم 15 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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