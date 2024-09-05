مصدر بالزمالك يكشف حقيقة الاعتداءات اللفظية و"خناقة" بين أعضاء إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نفى مصدر بنادي الزمالك، وجود خلافات بين أعضاء مجلس إدارة القلعة، كما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوجود "خناقات" واعتداء لفظي بينهما.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":" أن ما تم تداوله غير منطقي، ولم يحدث بنسبة 99% هناك خلافات عادية ولكن لا يوجد ما نشرته بعض المواقع".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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