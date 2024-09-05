"وجود أفريقي وغياب صلاح".. الإعلان عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت مجلة فرانس فوتبول اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في العالم، خلال عام 2024، وأبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية وأفضل حارس مرمى، وغيرهم من الجوائز الذي يتم تقديمها خلال الحفل.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم 28 أكتوبر المقبل، في فرنسا.

وشهدت قائمة المرشحين العديد من المفاجأت، أبرزها غياب كلا من كريستيانورونالدو وليونيل ميسي معاً للمرة الأولى، عن ترشيحات الأفضل في العالم منذ 2003، بالإضافة إلى غياب محمد صلاح عن الترشيحات للمرة الأولى منذ 2017.

كما شهدت الجوائز مفاجئة كبيرة، بوجود الحارس الجنوب أفريقي رونين ويليامز، ضمن قائمة المرشحين للفوز بأفضل حارس في العالم، وهي المرة الأولى التي يتواجد بها حارس من قارة أفريقيا ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز المرشحين للفوز بجوائز حفل الأفضل من فرانس فوتبول.

"في غياب صلاح".. الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بينهم أفريقي".. الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين، لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بينهم ثنائي الريال وبرشلونة".. الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم تحت 21 عاماً

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاماً. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)