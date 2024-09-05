"دي حاجة 13 خالص".. صورة شيكابالا وعبد الله في تمرين الزمالك تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهي خورشيد

شارك الحساب الرسمي لنادي الزمالك متابعيه وعشاق القلعة البيضاء صورة جديدة للثنائي محمود عبدالرزاق شيكابالا وعبدالله السعيد لاعبان الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض.

ونشر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمزاح شيكابالا مع عبدالله السعيد بتعليق :"دي حاجة 13 خالص" وهي الكلمة الشهيرة من مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم وآية سماحة والتي تعني "دي حاجة حلوة جدا".

وجاءت تعليقات جماهير القلعة البيضاء عليها:" دي حاجه 17 خالص، أغلي من الياقوت والله، الفن والهندسة".

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.