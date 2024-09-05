قرار جديد من الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن انضمام محمد عبد المنعم إلى المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني للمنتخب حسام حسن، على عدم إنضمام محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس، إلى معسكر المنتخب خلال سبتمبر الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الجهاز الفني لمنتخب مصر وافق، على عدم إنضمام محمد عبد المنعم إلى معسكر المنتخب لعدم الجاهزية البدنية للاعب".

ويستعد المنتخب المصري، لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، أمام كلا من كاب فيردي والرأس الأخضر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من النادي الأهلي.

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مصدر لمصراوي: "عبد المنعم لن ينضم للمنتخب.. وهذا موقف الجهاز الفني"