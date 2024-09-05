مصدر يكشف أسباب غياب محمد عبد المنعم عن معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن أسباب الموافقة على عدم إنضمام محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، إلى معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "وافقنا على منح محمد عبد المنعم راحة، من معسكر منتخب مصر الحالي، حتى يصل إلى الجاهزية البدنية التامة".

وأضاف: "واللاعب حصل على راحة سلبية قبل نهاية الدوري المصري الموسم الماضي بعدة جوالات، بالإضافة إلى انشغاله بإنهاء إجراءات الإقامة الخاصة به".

ويستعد المنتخب المصري، لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، أمام كلا من كاب فيردي والرأس الأخضر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

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