ملف الخليج 365..خناقة أعضاء الزمالك.. المرشحين للكرة الذهبية.. تذاكر السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء نستعرضها خلال السطور التالية:

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة الاعتداءات اللفظية و"خناقة" بين أعضاء إدارة الزمالك

نفى مصدر بنادي الزمالك، وجود خلافات بين أعضاء مجلس إدارة القلعة، كما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوجود "خناقات" واعتداء لفظي بينهما. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تركي آل الشيخ يعلن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك بالمملكة العربية السعودية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

copules الدوري المصري..شائعة زواجه مرة أخرى.. حكاية حب أبوتريكة وزوجته (صور)

"مقدرش أتجوز علي أم سيف هي عندي بالدنيا"..بهذه العبارات نفى محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، زواجه للمرة الثانية من سيدة قطرية، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات خلال فترة إقامته بقطر. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"في غياب صلاح".. الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

مصدر لمصراوي: "عبد المنعم لن ينضم للمنتخب.. وهذا موقف الجهاز الفني"

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تطورات أزمة انضمام محمد عبدالمنعم مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى معسكر منتخب مصر الأول، بعد إعلان ناديه تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الخليج 365 يحاور داركو نوفيتش عن مواجهة الأهلي وصراع القطبين في الدوري المصري

واجه الصربي داركو نوفيتش المدير الفني السابق لوفاق سطيف الجزائري الفريق الكروي بالأهلي مرتين تحت قيادات فنية مختلفة، وكذلك خلال توليه مهمة فريقين مختلفين وذلك في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"دي حاجة 13 خالص".. صورة شيكابالا وعبد الله في تمرين الزمالك تثير الجدل

شارك الحساب الرسمي لنادي الزمالك متابعيه وعشاق القلعة البيضاء صورة جديدة للثنائي محمود عبدالرزاق شيكابالا وعبدالله السعيد لاعبان الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"الزمالك سيقوم من كبوته".. ممدوح عباس يوجه مجموعة من الرسائل الغامضة

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق اليوم الأربعاء، مجموعة من الرسائل الغامضة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الإسماعيلي يصدر بيانًا بخصوص الحالة الصحية لإيهاب جلال

نفى النادي الإسماعيلي الشائعات التي تداولت خلال الساعات الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني للدراويش، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الخليج 365 يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع مصطفى زيكو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة دخول المارد الأحمر في مفاوضات للتعاقد مع مصطفى زيكو لاعب فريق زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)