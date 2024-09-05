ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح داخل الجيم.. تقديم تريزيجيه.. تدريبات منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده داخل صالة الجيم.

وقام النجم البرازيلي نيمار بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده داخل صالة الجيم.

وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه متابعيه، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تقديمه لاعباً في نادي الريان القطري.

وحرص نجم النادي الأهلي يوسف أيمن على نشر صورة له، خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

كما قام النجم المصري عمر مرموش بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات منتخب مصر الجماعية.

ونشر عمر كمال لاعب النادي، صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، أثناء تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة تجمعه رفقة محمد النني من معسكر منتخب مصر.

كما نشر صالح جمعة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

وحرص عمر الساعي لاعب النادي الأهلي الجديد، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

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