إستبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إستبعاد إمام عاشور مع معسكر المنتخب قبل المواجهة المرتبة امام كاب فيردي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وجاء إستبعاد غمام عاشور من المعسكر بداعي الإصابة، حيث إشتكى اللاعب في مران أمس الأربعاء من آلام في الركبة.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بعد التنسيق مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب إستبعاد عاشور تجنباً لتفاقم إصابته.

ويلعب منتخب مصر مساء غدٍ الجمعة مباراة الجولة الأولى لتصفيات الكان امام كاب فيردي على ملعب استاد القاهرة، قبل مواجهة منتخب بتسوانا يوم 10 سبتمبر الجاري.