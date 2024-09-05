ضم سعود عبد الحميد لـقائمة روما في اليورباليج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني دي روسي قائمة فريق روما المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" الموسم الحالي، والتي شهدت تواجد النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد.

وكانت هناك شكوك حول احتمالية تواجد سعود في القائمة، نظرًا لتواجده حديثًا بالفريق ولم يقدم أوراق اعتماده لدى المدير الفني، إلا أن دي روسي قرر أخيرًا ضمه للقائمة.

وكان روما قد أعلن قبل يومين تعاقده رسميًا مع سعود عبد الحميد قادمًا من صفوف الهلال السعودي، ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

موعد مباراة روما وجنوى القادمة

ويستعد فريق روما لمواجهة جنوى يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وستكون أولى مواجهات روما في الدوري الأوروبي أمام فريق أتلتيك بيلباو الإسباني يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري، على ملعب الأوليمبيكو لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات باليوروباليج.