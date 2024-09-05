رسميًا: بيرشكوت البلجيكي يقيد ثنائي المنتخب السعودي بقائمته

ياسر رشاد - القاهرة - قام نادي بيرشكوت البلجيكي بتسجيل الثنائي السعودي الدولي فيصل الغامدي و مروان الصحفي اليوم بقائمة الفريق بنظام الإعارة لمدة موسم واحد ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن الثنائي يستطيع المشاركة في أول مباراة لفريقهم الجديد بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان نادي بيرشكوت قد حصل على خدمات فيصل الغامدي و مروان الصحفي قادمين من صفوف نادي الاتحاد السعودي، بالميركاتو الصيفي الجاري، ضمن خطة المملكة لاحتراف اللاعبين "صغار السن" لدعم المنتخب بالفترة المقبلة.

ضم سعود عبد الحميد لـقائمة روما في اليورباليج

أعلن المدير الفني دي روسي قائمة فريق روما المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" الموسم الحالي، والتي شهدت تواجد النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد.

وكانت هناك شكوك حول احتمالية تواجد سعود في القائمة، نظرًا لتواجده حديثًا بالفريق ولم يقدم أوراق اعتماده لدى المدير الفني، إلا أن دي روسي قرر أخيرًا ضمه للقائمة.

وكان روما قد أعلن قبل يومين تعاقده رسميًا مع سعود عبد الحميد قادمًا من صفوف الهلال السعودي، ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.