نيمار يدعم رودريجو بعد غيابه عن قائمة الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم البرازيلي الدولي نيمار جونيور لاعب فريق الهلال السعودي، على تقديم الدعم لمواطنه رودريجو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بعد خروجه من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، مساء أمس الأربعاء، عن القائمة الأولية التي تضم 30 لاعبًا، المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2024.

ووجه الأسطورة البرازيلية نيمار رسالة إلى رودريجو بعد استبعاده من المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية قائلًا: " ضمن أفضل خمس لاعبين في العالم ".

جول: فينيسيوس الأقرب لجائزة الكرة الذهبية 2024

وبحسب تقديرات موقع جول الشهير أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد هو المرشح الأول لجائزة الكرة الذهبية، بينما يأتي رودري في المرتبة الثانية والنجم الإنجليزي بيلينجهام في المركز الثالث.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية حسب موقع جول:

1 : فينيسيوس

2 : رودري

3 : بيلينجهام

4 : داني كارفاخال

5 : لاوتارو مارتينيز

6 : توني كروس

7 : كيليان مبابي

8 : هاري كين

9 : فيل فودين

10 : نيكو ويليامز