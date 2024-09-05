جول: فينيسيوس جونيور الأقرب لجائزة الكرة الذهبية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير موقع جول Goal الشهير عن أخر تحديثات المنافسة على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2024.

وأكد جول أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد هو المرشح الأول لجائزة الكرة الذهبية، بينما يأتي رودري في المرتبة الثانية والنجم الإنجليزي بيلينجهام في المركز الثالث.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية حسب موقع جول:

1 : فينيسيوس

2 : رودري

3 : بيلينجهام

4 : داني كارفاخال

5 : لاوتارو مارتينيز

6 : توني كروس

7 : كيليان مبابي

8 : هاري كين

9 : فيل فودين

10 : نيكو ويليامز

قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية 2024:

" بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودري - هاري كين - توني كروس - كيليان مبابي - بوكايو ساكا - إيميليانو مارتينيز - جرانيت تشاكا - روبن دياز - فيديريكو فالفيردي - فيل فودين - إيرلينج هالاند - أرتيم دوفبيك - داني أولمو - لامين يامال - نيكو ويليامز - فلوريان فيرتز - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كول بالمر - هاكان تشالهان أوغلو - ويليام ساليبا - أديمولا لوكمان - أنطونيو روديجير - أليخاندور جريمالدو - داني كارفخال - ماتس هوملز - لاوتارو مارتينيز.

يعد الأسطورة ليونيل ميسي، هو أكثر لاعب في العالم تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، بفارق 3 مرات، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 جوائز البالون دور.

ومن المقرر تسليم الجائزة، خلال إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر له يوم 28 أكتوبر المقبل في فرنسا.