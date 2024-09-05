لامين يامال يحقق رقمًا تاريخيًا في جائزة الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قائمة مجلة فرانس النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "بالون دور" لعام 2024، تواجد النجم الدولي الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة.

ونجح يامال في تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النجم الفرنسي مبابي، حيث أصبح لاعب برشلونة أصغر المرشحين لجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ بعمر 17 عاما و52 يوما.

وكان مبابي أصغر لاعب مرشحًا للكرة الذهبية في تاريخ الجائزة بعدما دخل القائمة عام 2017 بعمر 18 عاما و293 يوما، قبل أن يتمكن يامال من كسر الرقم اليوم.

قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية 2024:

" بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودري - هاري كين - توني كروس - كيليان مبابي - بوكايو ساكا - إيميليانو مارتينيز - جرانيت تشاكا - روبن دياز - فيديريكو فالفيردي - فيل فودين - إيرلينج هالاند - أرتيم دوفبيك - داني أولمو - لامين يامال - نيكو ويليامز - فلوريان فيرتز - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كول بالمر - هاكان تشالهان أوغلو - ويليام ساليبا - أديمولا لوكمان - أنطونيو روديجير - أليخاندور جريمالدو - داني كارفخال - ماتس هوملز - لاوتارو مارتينيز.

يعد الأسطورة ليونيل ميسي، هو أكثر لاعب في العالم تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، بفارق 3 مرات، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 جوائز البالون دور.

ومن المقرر تسليم الجائزة، خلال إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر له يوم 28 أكتوبر المقبل في فرنسا.