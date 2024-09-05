"صوت عالي وخروج عن النص وتجميد".. كواليس "خناقة" أعضاء مجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل المشادة التي حدثت أمس على هامش اجتماع مجلس الإدارة، بين بعض الأعضاء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن مشادة حدثت خلال اجتماع المجلس بين العضوين هاني شكري ومحمد طارق.

وأضاف المصدر أنه أثناء الحديث عن المشكلات التي يعاني منها النادي، وتطبيق غرامات على الأعضاء الذين يتأخرون عن سداد الاشتراك في موعده، وعندها اعترض محمد طارق على هذا الأمر.

وأكمل المصدر:"اعتراض محمد طارق لم يلق قبول من هاني شكري الذي تحدث بصوت مرتفع، لاعتباره ما قاله طارق خروج عن النص، وزاد الأمر بعد دخول بعض الأعضاء الأخرين أطرافا في المشادة، ولكن في النهاية بادر محمد طارق بمغادرة الاجتماع لتهدئة الأجواء".

وأشار المصدر إلى أن حسين لبيب كان غائبا عن الاجتماع بسبب مرضه، لكنه قرر فتح التحقيق بالواقعة، ومعاقبة المخطئ، الذي تصل عقوبته للتجميد".

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