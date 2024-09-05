اختبار منشطات لثنائي النرويج بعد وفاتهما بأكثر من 40 عاما.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت هيئة مكافحة المنشطات النرويجية، في واقعة غريبة، إجراء اختبار منشطات لاثنين من لاعبي المنتخب، بعد وفاتهما بأكثر من 40 عاما.

وقال ستوله سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج في مؤتمر صحفي: "وكالة مكافحة المنشطات النرويجية اختارت عن غير قصد لاعبين توفيا منذ سنوات عديدة للخضوع للاختبار قبل مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، زارتنا وكالة مكافحة المنشطات يوم الثلاثاء".

وأضاف: "شعرت بالدهشة عندما قرأت أسماء اللاعبين المختارين للاختبار، وسألت عما إذا كانت هذه (كاميرا خفية)، في إشارة إلى مزحة محتملة، ربما فحصوا فقط الجزء العلوي من قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب النرويجي".

وهذا اللاعبان هما، يورجن جوفي الهداف التاريخي للنرويج، وإينار جوندرسن أحد أبرز نجوم كرة القدم، وتوفى الأول عام 1983 والثاني 1962.

وأوضحت وكالة مكافحة المنشطات النرويجية، الموقف، وقال المتحدث الرسمي باسمها، إنه لا شك في أن خطأ كبيرا حدث، لكن اتحاد كرة القدم أخذ الموقف برمته بروح الدعابة.

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