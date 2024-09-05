حسام حسن يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب لمواجهة كاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم المنتخب الوطني المصري، تدريباته اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة، استعدادا لمواجهة نظيره كاب فيردي غدا الجمعة.

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي، في العاشرة مساء غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسوف يضع حسام حسن المدير الفني للمنتخب، خلال مران اليوم الختامي، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة المناسبة للمباراة.

وسيعقد حسام حسن، محاضرة فنية للاعبين، عقب انتهاء مران اليوم، لشرح مواطن القوة والضعف للمنافس، لتجنبها، علاوة على شرح الطريقة المناسبة لحسم النتيجة مبكرا.

اقرأ أيضا:

بعد استلام البطاقة.. موعد وصول صفقة الزمالك الجديدة