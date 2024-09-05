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"يتبقى الكشف الطبي".. الزمالك يقترب من ضم السنغالي سيدي نداي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع السنغالي، سيدي مطر نداي، لاعب فريق جويدياوي السنغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد سيدي نداي، مواليد 2005، ويبلغ من العمر 19 عاما، وسوف يتم قيده تحت السن.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك، أتم الاتفاق مع اللاعب وناديه، على الأمور المالية، من أجل حسم الصفقة.

وأوضح المصدر، أن اللاعب سوف يصل مصر خلال الساعات المقبلة، لإجراء الكشف الطبي، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، نجح في التعاقد مع المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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