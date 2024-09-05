ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة العراق وعمان اليوم بث مباشر في تصفيات كأس العالم

يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة العراق وعمان اليوم بث مباشر في تصفيات كأس العالم ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي إلى مباراة مرتقبة تجمع بين منتخبي العراق وعمان، ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر ستقام على ملعب “البصرة الدولي” في العراق، في إطار سعي المنتخبين للتأهل إلى مونديال أمريكا الشمالية، الذي سيقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، ومن هنا سوف نوضح إليكم القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عمان وأهم التفاصيل الأخرى.

تفاصيل مباراة العراق ضد عمان

تُعد هذه المباراة واحدة من أقوى مواجهات الجولة الأولى في التصفيات الآسيوية، حيث يتواجد منتخبي العراق وعمان في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، الأردن، فلسطين، والكويت. يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق بداية قوية في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، حيث أن كل نقطة يمكن أن تصنع الفارق في مشوار التأهل إلى كأس العالم.

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منتخب العراق، المعروف بـ “أسود الرافدين”، يدخل هذه المباراة بعد تألقه في مرحلة الدور الثاني، حيث تصدر مجموعته السادسة. في المقابل، تأهل منتخب عمان كمتصدر للمجموعة الرابعة، مما يعكس القوة الكبيرة التي يتمتع بها كلا المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عمان

للمتابعين الذين يودون مشاهدة المباراة، تتمثل القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عمان عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم بث المباراة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 1، مما يتيح للجماهير العربية متابعة اللقاء بجودة عالية.

معلق المباراة وموعدها

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” أن المعلق اليمني حسن العيدروس سيكون هو المعلق الرسمي على مباراة العراق ضد عمان، ليضفي تعليقًا مميزًا على هذه المواجهة المنتظرة. ومن المُقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

توقعات وأهمية المباراة

تعتبر هذه المباراة محورية للمنتخبين في مشوارهما نحو التأهل إلى كأس العالم 2026. منتخب العراق سيستفيد من عامل الأرض والجمهور في ملعب البصرة الدولي، حيث يأمل في تحقيق بداية قوية تُعزز من حظوظه في التأهل. في المقابل، يسعى منتخب عمان إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل.

ملعب المباراة: البصرة الدولي

يُعد ملعب “البصرة الدولي” من أكبر الملاعب في العراق، ويتسع لعدد كبير من الجماهير، مما يجعل الأجواء متحمسة للغاية خلال المباراة. جمهور أسود الرافدين ينتظر بفارغ الصبر لدعم فريقه في هذه المواجهة القوية.