ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم آسيا

مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم آسيا ، ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره منتخب عمان في لقاء حماسي ومثير يجمع بينهما ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024. يُعتبر هذا اللقاء من المباريات المهمة التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز والتقدم نحو الدور القادم من التصفيات.

يدخل المنتخب العراقي هذه المباراة بحماس كبير، مدفوعاً بطموحاته للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب طويل، ويأمل في تقديم أداء قوي أمام جمهوره وعشاقه. من جهته، يستعد المنتخب العماني أيضاً لهذا اللقاء بكل ما أوتي من قوة، حيث يسعى إلى التأهل إلى المراحل النهائية من التصفيات وتحقيق حلم الوصول إلى المونديال.

من المتوقع أن تشهد المباراة تحديات كبيرة لكلا الفريقين، إذ يتمتع كل منهما بقدرات فنية وتكتيكية عالية تؤهلهما لتقديم مباراة قوية. سيعتمد المنتخب العراقي على خبرة لاعبيه الشباب والمخضرمين لفرض أسلوب لعبه والسيطرة على مجريات المباراة، في حين سيعتمد المنتخب العماني على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لمحاولة اختراق دفاعات الفريق العراقي.

لجميع عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم، سيتم بث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية العربية التي تملك حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026. وسنوفر لكم من خلال موقع "بوابة الخليج 365" جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات الناقلة للقاء، لضمان متابعة ممتعة لمحبي الفريقين والمشجعين في كل مكان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وعمان

ستبدأ مباراة العراق ضد عمان اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، حيث ستنطلق صافرة الحكم لبداية أحداث الشوط الأول من هذه المباراة المرتقبة. اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 يُعتبر من المباريات الهامة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل إلى النهائيات.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر يلا شوت في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر يلا شوت في تصفيات كأس العالم

سيتم نقل المباراة عبر مجموعة من القنوات التلفزيونية التي توفر تغطية حية ومباشرة للقاء. من أبرز القنوات التي ستبث المباراة هي قناة العراقية الرياضية، التي تقدم تغطية شاملة للمباريات الهامة وتوفر جودة عالية في الصوت والصورة. أيضًا، قناة الرابعة العراقية ستكون ضمن القنوات الناقلة للمباراة، مما يتيح للمشاهدين متابعة اللقاء بجودة واضحة.

للراغبين في متابعة المباراة عبر قناة العراقية الرياضية، يمكنهم ضبط أجهزتهم على الترددات التالية:

تردد قناة العراقية الرياضية على قمر نايل سات:

التردد: 12563

12563 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة العراقية الرياضية على قمر عرب سات:

التردد: 11747

11747 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تضمن هذه الترددات متابعة المباراة بجودة عالية وبصورة واضحة، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بكل تفاصيل اللقاء. ستكون هذه المباراة فرصة رائعة لمحبي كرة القدم في المنطقة لمتابعة أحد أقوى المباريات في التصفيات، مع تمنياتنا لجميع الفرق بالتوفيق في تحقيق أفضل أداء.

لعبة العراق وعمان بث مباشر

سيبذل المنتخب العراقي قصارى جهده في مباراة اليوم ضد عمان لفرض سيطرته والسعي نحو تحقيق الفوز الذي يؤهله إلى الدور القادم من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. يدرك الفريق العراقي تمامًا مدى صعوبة اللقاء، ويعرف أن تحقيق نتيجة إيجابية يتطلب أداءً متميزًا وتركيزًا عاليًا من جميع اللاعبين. بناءً على ذلك، من المتوقع أن يقوم المدير الفني للمنتخب العراقي بوضع تشكيلة جديدة واستراتيجية محكمة تهدف إلى التفوق في هذه المباراة الحاسمة.

في الفترة الماضية، أثبت المنتخب العراقي قوته وأداءه الجيد من خلال سلسلة من المباريات الودية الناجحة. خلال هذه المباريات، تمكن الفريق من تحقيق انتصارات جيدة أسعدت الجماهير العاشقة لكرة القدم العراقية. هذه الانتصارات الودية منحت اللاعبين ثقة إضافية وأكدت جاهزيتهم لمواجهة التحديات الكبيرة في التصفيات الرسمية.

تأتي مباراة اليوم كمحطة هامة في مسيرة المنتخب العراقي نحو تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم. الفريق يعرف أن الفوز هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي سيعمل بكل جدية وتفاني لإظهار أفضل ما لديه في المباراة. الجماهير العراقية تترقب بفارغ الصبر هذا اللقاء، وتنتظر من فريقها تقديم أداء متميز يعكس تطورهم واحترافهم.

من جهة أخرى، يسعى المنتخب العماني إلى تقديم أداء قوي ومنافسة حقيقية في هذه المباراة، مما سيجعل اللقاء أكثر إثارة. ستكون هذه المباراة فرصة حاسمة للمنتخب العراقي لإثبات قدرته على التقدم في التصفيات والوصول إلى المراحل المتقدمة من البطولة.