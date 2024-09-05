محمد المنياوي يتوج بذهبية دورة الألعاب البارالمبية ويفتتح ميداليات مصر بباريس

ياسر رشاد - القاهرة - توج محمد المنياوي، لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي، بالميدالية الذهبية لوزن 59 كجم بمنافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.. وجاء تتويج المنياوي عقب رفعه لثقل قدره 201 كجم في المحاولة الثالثة، وكان المنياوي رفع في المحاولة الأولى 194 كجم وفي المحاولة الثانية 198 كجم، وبهذه الميدالية تفتتح البعثة المصرية ميدالياتها في دورة الألعاب الباراليمبية.

يذكر أن رقم المنياوي قبل الدورة الباراليمبية 195 كجم وهو ثاني أفضل رقم في الوزن بعد الإيراني صاحب أفضل رقم ب196 كجم.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي العالمي والأوليمبي لهذا الوزن مسجل بإسم البطل المصري شريف عثمان بـ211 كجم.