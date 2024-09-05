"صفقة الزمالك احتياطي".. وسام أبو علي يقود هجوم فلسطين أمام كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، تشكيل الفدائي، لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل الأساسي، تواجد وسام أبو علي، في خط الهجوم، بينما تواجد عمر فرج لاعب الزمالك الجديد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب بطاط، ياسر حمد، ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانا.

الوسط: عدي خروب، عطاء جابر، تامر صيام، جوناثان زوريلا.

الهجوم: وسام أبو علي، عدي الدباغ.

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