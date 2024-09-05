منتخب مصر يحسم موقف بدلاء إمام عاشور وعبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على عدم استدعاء أي لاعب للمنتخب، قبل مواجهة كاب فيردي، مساء غدا، في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر على عدم استدعاء بدلاء للثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، لضيق الوقت خاصة أن المباراة غدا".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة، بسبب شكواه من آلام في الركبة، خلال التدريبات الجماعية.

واعتذر محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، عن الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر كاب فيردي وبوتسوانا، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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