منتخب فلسطين يعود بنقطة تاريخية من بين أنياب الشامشون الكوري الجنوبي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب فلسطين في حصد نقطة غالية في تصفيات كأس العالم 2026 بعدما خرج بنتيجة التعادل السلبي مع منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية والتي جمعت المنتخبين على ملعب كأس العالم بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.

صمد المنتخب الفلسطيني بشكل رائع خلال المباراة ولم تنجح الهجمات المكثفة التي شنها منتخب كوريا الجنوبية على مرمى منتخب فلسطين أو الفدائيين كما يطلق عليه في هز الشباك الفلسطينية لينتهي اللقاء بتعادل أكثر من رائع لمنتخب فلسطين.

المباراة شهدت مشاركة وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي مع المنتخب الفلسطيني طوال التسعين دقيقة بينما جلس مهاجم الزمالك الجديد عمر فرج على ظكة البدلاء ولم يشارك في المباراة.

مثل منتخب فلسطين :

رامي حمادة لحراسة المرمى

ميشيل تيراميني وياسر حمد و عطاء جابر و جوناثان كانتيانا ( محمود أبو وردة ) لخط الدفاع

مصعب بطاط وعدي خروب ( محمد باسم ) وكاميلو سالدانا لخط الوسط

تامر صيام ( زيد قنبر ) ووسام أبو علي و عدي الدباغ لخط الهجوم