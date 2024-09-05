اليابان تسحق الصين بسباعية تاريخية في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب اليابان فوزا تاريخيا ساحقا على منتخب الصين بسبعة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة سايتاما اليابانية ضمن مباريات الجولة الاولى للدور الثاني للتصفيات الاسيوية لكأس العالم 2026 والذي سيقام في الولايات المتحدة الامريكية و المكسيك وكندا .

أفتتح نجم وسط منتخب اليابان ونادي ليفربول واتارو اندو اهداف منتخب اليابان في الدقيقة 12 و اضاف نجم اليابان وبرايتون الانجليزي ميتوما الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الاول لينتهي الشوط الاول بتقدم اليابان بهدفين مقابل لاشىء .

في الشوط الثاني أنهار منتخب الصين تماما ونجح منتخب اليابان في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقتين 52 و 56 ثم الهدف الخامس عن طريق جونيا ايتو في الدقيقة 72 و الهدف السادس عن طريق دايزن مايدا واخيرا اختتم تاكيفوسو كوبو اهداف احفاد الساموراي بالهدف السابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع .