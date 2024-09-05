موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن للمواجهة الهامة أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

تعتبر مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي مهمة في مسيرة الفراعنة لأنها ضربة البداية في التصفيات من أجل حسم تذكرة الصعود مبكرا لأمم افريقيا دون الدخول في حسابات أخري في ظل تقدم الكرة في أفريقيا.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتحذيرهم من قوة المنافس و أيضا أهمية ضربة البداية في التصفيات لاستغلال الأرض والجمهور من أجل إحراز أهداف مبكره تساعد في حسم المباراة لمنتخب مصر.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي



تقام مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب في تمام الساعة 10:00 مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية بإستاد القاهرة.

تذاع مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تصفيات أمم افريقيا عبر قنوات أون تايم سبورت علي التردد الأرضي وأيضا فضائيا علي قنوات بي إن سبورت.

يفتقد المنتخب الوطني لجهود الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم بعد تعرض الأول للإصابة في الركبة خلال مران الفراعنة أمس بينما غاب محمد عبد المنعم لاعتذاره عن عدم الانضمام في المنتخب بعد انتقاله لنادي نيس الفرنسي ورغبته في الاستمرار في ناديه حتي يتعود علي الأجواء ويحجز مكان في تشكيل فريقه.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامى، أسامة فيصل.